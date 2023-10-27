إسرائيل ترفض دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

وكتب كوهين في قناته على"تليجرام": نرفض بشكل قاطع الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار (دعوة دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار)، وعازمون على القضاء على حماس كما فعل العالم مع النازيين وداعش".

ودعا قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبدأت إسرائيل يوم الجمعة، الاجتياح البري لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، أن"القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

وخلال العلمية اليوم شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والكهرباء والمياه عن كامل القطاع. ويتواصل التصعيد بين حركة"حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من أكتوبر، عملية"طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. headtopics.com

وردت إسرائيل بإطلاق عملية"السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين. وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.منظمتي «الصليب الأحمر» و«اليونيسف» تعلنان انقطاع الاتصال بطواقمها في غزة كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون والبريج..

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: أي دعوة لوقف إطلاق النار هي محاولة لتقييد أيدينامندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أي دعوة لوقف إطلاق النار هي محاولة لتقييد أيدينا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: أي دعوة لوقف إطلاق النار هي محاولة لتقييد أيدينامندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أي دعوة لوقف إطلاق النار هي محاولة لتقييد أيدينا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة محاولة لتقييد أيديناقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم، إن أي دعوة لوقف إطلاق النار في غزة ليست دعوة للسلام. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل ترفض دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزةرفض إسرائيلي لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: صوتوا لوقف العدوان الإسرائيلى ولوصول المساعدات الإنسانيةأهاب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم/الخميس/، بأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل: نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزةإسرائيل نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕