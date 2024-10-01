إسرائيل تعلن حالة الطوارئ بعد عملية إطلاق نار بمحطة قطارات يافا

وبحسب القناة الـ12 ال إسرائيل ية، فإن هناك حوالي 10 سقطوا في مكان الحادث، وأضافت: "على ما يبدو أن اثنين نفذا الهجوم بإطلاق النار".وأعلنت نجمة داوود الحمراء في إسرائيل ، الثلاثاء، عن حالة الطوارئ بسبب عدد المصابين الكبير في عملية إطلاق النار بمحطة قطارات يافا "اتحاد الكرة يعلن إجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 10 ديسمبر القادمجارديان: إيران تتعرض لضغوط داخلية للرد على اغتيال حسن نصر اللهالرئيس السيسى يلتقى أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية..

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إسرائيل عملية إطلاق نار يافا حالة طوارئ قتلى المصابين

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