إسرائيل تشن غارات على لبنان، ويُقتل قائد عسكري في حزب الله

قالت الوكالة الوطنيّة ال لبنان ية إن الطيران الحربي ال إسرائيل ي شنّ 3 غارات على أطراف بلدة أرنون الجنوبية.كما لفتت وسائل إعلام إسرائيل ية إلى اعتراض نحو 10 قذائف في حيفا ومنطقة الكريوت، فيما دوت صفارات الإنذار في زخرون يعقوب ومحيطها جنوب حيفا.أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في وقت سابق أن وزارة الدفاع الأمريكية قلقة من اجتياح بري إسرائيل ي في لبنان .
وأضافت “وول ستريت جورنال”، بحسب مسؤولين في البنتاغون، أن إسرائيل قد تقوم بعملية برية سريعة ضد اللبنانيين، ولكن من دون تحريك قوات كبيرة.إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ بعد صفارات إنذار في تل أبيب أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء اعتراض صاروخ بعد دوي صفارات الانذار في منطقة تل أبيب، في خضم التصعيد بين
وقال الجيش في بيان بالعربية “متابعة للانذارات في منطقة تل أبيب الكبرى ومنطقة شارون، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من لبنان تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية”.إلى ذلك أعلن حزب الله الأربعاء أنّ أحد قادته العسكريين، إبراهيم قبيسي، قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت الثلاثاء الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل التنظيم الشيعي الموالي لإيران.
وجاء تأكيد الحزب مقتل القيادي العسكري بعيد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنّ “مقاتلات سلاح الجو هاجمت ضاحية بيروت وقتلت إبراهيم محمّد قبيسي، قائد منظومة الصواريخ في منظمة حزب الله الإرهابية”.17/09/2024
لبنان إسرائيل حزب الله غارات صواريخ
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