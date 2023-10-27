إسرائيلي تشن غارات على محيطي مستشفيي الشفاء والإندونيسي

أسامة حمدان أن إسرائيل تقول إن هذه العملية ليست العملية البرية المخطط لها، حتى لا تضع نفسها في موقف محرج عندما تفشل.

وقال أسامة حمدان في تصريحات له، إنه مع بزوغ ساعات الفجر سيرى العالم آثار الملحمة البطولية التي خاضها المقاومون فيوأفادت مصادر إعلامية، بأن كتائب القسام، الجناج العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، تمكنت من التصدي لتوغل بري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون وشرق البريح، بالإضافة إلى الدخول في اشتباكات عنيفة تدور الآن على أرض المعركة.

اقرأ أكثر:

baladtv »

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الشفاء (فلسطين بث مباشر اليوم تويتر)قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الشفاء (فلسطين بث مباشر اليوم تويتر).. قصف جيش الاحتلال، محيط مستشفى الشفاء، بحسب وسائل إعلام فلسطينية. اقرأ أكثر ⮕

غارات عنيفة وغير مسبوقة.. غزة تتعرض للقصف الإسر ائيلي.. بث مباشرتعرضت غزة لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمحيط برج الشفاء بغزةنقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام فلسطيني تأكيده سقوط شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمحيط برج الشفاء بغزة اقرأ أكثر ⮕

استشهاد نحو 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزةاستشهاد نحو 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

وسائل إعلام فلسطينية: غارات مكثفة لطائرات الاحتلال على شمال غرب قطاع غزةقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن هناك غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزةشنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕