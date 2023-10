إسرائيل تحمل ميلشيات الحوثي رسميا سقوط المقذوفات في طابا ونويبع

وكالات:حملت إسرائيل، ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، مسؤولية إطلاق الطائرة المسيرة والمقذوفات التي سقطت فجر اليوم في طابا ونويبع.وقال بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة: "تدين إسرائيل الضرر الذي لحق بقوات الأمن المصرية جراء الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقها تنظيم الحوثي الإرهابي بهدف الإضرار بإسرائيل".

Israel condemns the harm caused to Egypt's security forces by the missiles and drones launched by the Houthi terrorist organization with the intention of harming Israel.The Houthis a proxy of the Ayatollah’s terrorist regime in Teheran, which also controls the Hezbollah, Islamic… pic.twitter.

اقرأ أكثر:

masrawy »

ما نعرفه حتى الآن عن سقوط صاروخ في طابا .. ورد فعل مصرسقوط صاروخ على طابا 27 أكتوبر 2023 في حرب إسرائيل غزة اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة موجهة بدون طيار مجهولة الهوية في طابا.. والحادث قيد التحقيقسقوط طائرة موجهة بدون طيار مجهولة الهوية على طابا 27 أكتوبر 2023 في حرب إسرائيل غزة اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يعلن نتائج التحقيق في واقعتي سقوط جسم غريب في نويبع وطائرة بدون طيار في طاباسقوط جسم غريب في نويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: الطائرة الموجهة التي سقطت في طابا كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمالسقوط جسم غريب في نويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابا اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولةسقوط جسم غريب في نويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابا. اقرأ أكثر ⮕

حادث سقوط صاروخ بـ'طابا' و'القاهرة الاخبارية' يتصدران تريند منصة أكستصدر حادث سقوط صاروخ فى طابا تريند منصة التدوينات القصيرة X (تويتر سابقًا)، حيث أفادت مصادر مطلعة، منذ قليل، إنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا اقرأ أكثر ⮕