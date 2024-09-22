إسرائيل: صفارات الإنذار في بيسان إثر تسلل مسيرة من العراق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إن صفارات الإنذار دوت في منطقة بيسان بعد تسلل مسيرة أطلقت من العراق ودخلت إسرائيل من جهة سوريا.
كما أفادت القناة بأن إذاعة جيش الاحتلال قالت إنه تم إطلاق صاروخي كروز ومسيرتين من العراق باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية، والأمن عثر على مسيرة تابعة لحزب الله وتبين أنها مفخخة في حادث خطير في الشمال. هاجمت المقاومة في العراق بسرب من الطائرات المسيّرة أهدافاً تابعة للاحتلال الإسرائيلي، في غور الأردن في فلسطين المحتلة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في بيسان وغور الأردن للاشتباه باختراق مسيّرة.
وقالت المقاومة العراقية، إنه " نؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة نصرة لأهلنا في فلسطين ورداً على المجازر، موضحة أن الهجوم، وهو الخامس اليوم نصرة لفلسطين، نفذ بمسيّرات "الأرفد" وإن عملياتها "متصاعدة".
إسرائيل، العراق، مسيرة، صواريخ، بيسان
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صفارات الإنذار تدوى بشمال إسرائيل وسط استمرار الاشتباكات مع حزب اللهدوت صفارات الإنذار من الصواريخ فى منطقة الجليل الغربى شمالى إسرائيل، اليوم الخميس، حسب صحيفة 'يديعوت آحرونوت'، وذلك وسط استمرار الاشتباكات مع حزب الله .
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