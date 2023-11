إسرائيل تعلن اغتيال مسئول وحدة الصواريخ في حماس وارتفاع قتلى جيش الاحتلال

وقال الجيش الإسرائيلي، إن مسؤول وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حركة حماس محمد الأعسر، قُتل في هجوم بطائرة مقاتلة.

