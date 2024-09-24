إسرائيل تقتل قائد منظومة صواريخ حزب الله في غارة جوية في بيروت

جنود من الجيش اللبناني ورجال إنقاذ يعملون في شارع تحت مبنى سكني أصيب الطابقان العلويان منه بغارة إسرائيل ية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية ل بيروت في 24 سبتمبر 2024. أ ف ب حزب الله ووصفه مصدران أمنيان في لبنان بأنه شخصية بارزة في قسم الصواريخ في الجماعة المدعومة من إيران.
وقد أدى الضغط على حزب الله إلى زيادة المخاوف من أن ينفجر الصراع المستمر منذ قرابة عام ويزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط، حيث تدور بالفعل حرب بين حماس وإسرائيل في غزة. وأضاف نتنياهو في قاعدة عسكرية في مكان لم يكشف عنه، بعد أن أعلن الجيش العثور على ذخيرة في منازل الناس: “أي شخص لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه لن يكون له منزل”. وتابع: “حربنا ليست معكم، حربنا مع حزب الله. نصرالله يقودكم إلى حافة الهاوية… تخلصوا من قبضة نصرالله من أجل مصلحتكم”.ومع تفاقم الصراع، تتزايد الدعوات إلى الدبلوماسية، حيث حث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك جميع الدول والجهات الفاعلة ذات النفوذ على تجنب المزيد من التصعيد في لبنان.
وتكبد حزب الله الأسبوع الماضي خسائر فادحة عندما انفجرت آلاف أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها أعضاؤه في أسوأ خرق أمني في تاريخه. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في الغارة التي وقعت يوم الثلاثاء على مبنى في منطقة الغبيري في بيروت.
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