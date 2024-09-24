إسرائيل تقتل قائد منظومة صواريخ حزب الله في غارة جوية في بيروت

جنود من الجيش اللبناني ورجال إنقاذ يعملون في شارع تحت مبنى سكني أصيب الطابقان العلويان منه بغارة إسرائيل ية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية ل بيروت في 24 سبتمبر 2024. أ ف ب حزب الله ووصفه مصدران أمنيان في لبنان بأنه شخصية بارزة في قسم الصواريخ في الجماعة المدعومة من إيران.

وقد أدى الضغط على حزب الله إلى زيادة المخاوف من أن ينفجر الصراع المستمر منذ قرابة عام ويزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط، حيث تدور بالفعل حرب بين حماس وإسرائيل في غزة. وأضاف نتنياهو في قاعدة عسكرية في مكان لم يكشف عنه، بعد أن أعلن الجيش العثور على ذخيرة في منازل الناس: “أي شخص لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه لن يكون له منزل”. وتابع: “حربنا ليست معكم، حربنا مع حزب الله. نصرالله يقودكم إلى حافة الهاوية… تخلصوا من قبضة نصرالله من أجل مصلحتكم”.ومع تفاقم الصراع، تتزايد الدعوات إلى الدبلوماسية، حيث حث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك جميع الدول والجهات الفاعلة ذات النفوذ على تجنب المزيد من التصعيد في لبنان.

وتكبد حزب الله الأسبوع الماضي خسائر فادحة عندما انفجرت آلاف أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها أعضاؤه في أسوأ خرق أمني في تاريخه. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في الغارة التي وقعت يوم الثلاثاء على مبنى في منطقة الغبيري في بيروت.

حزب الله إسرائيل غارة جوية بيروت الصواريخ

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



akhbar / 🏆 16. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

إسرائيل تغتال كبار قادة حزب الله.. الهجوم يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملةقتلت إسرائيل قياديين كبارا في حزب الله في غارة جوية على معقل الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت في هجوم أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

إعلام عبرى يزعم مقتل قيادى بارز فى حزب الله بغارة إسرائيلية على بيروتأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص في حصيلة أولية

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

إعلام عبرى يزعم مقتل إبراهيم عقيل القيادى بحزب الله إثر غارة إسرائيلية على بيروتأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص في حصيلة أولية

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

مصدر أمني إسرائيلي: الغارة على بيروت استهدفت قائد الجبهة الجنوبية في حزب اللهقال مصدر أمني إسرائيلي، إن الغارة التي شنتها إسرائيل اليوم -الاثنين-، علي العاصمة اللبنانية بيروت استهدفت قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله علي كركي .

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

إسرائيل تستهدف القيادي في حزب الله طلال حمية بغارة جوية على بيروتشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت القيادي البارز في حزب الله، طلال حمية، في الضاحية الجنوبية لبيروت باستخدام طائرة إف 35 .

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وتخلف قتلى وجرحىشنّ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارة جوية على موقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين في حصيلة أولية.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »