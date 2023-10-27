إسرائيل: نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة

مصراويقال إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، "نرفض بشكل قاطع الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار في غزة"وتابع كوهين، اليوم الجمعة، "عازمون على القضاء على حماس كما فعل العالم مع النازيين وداعش" واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة ، بغالبية أصوات 120 صوتا.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة. رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق. وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

أول تعليق من حماس بعد قرار الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزةأول تعليق من حماس بعد قرار الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة محاولة لتقييد أيديناقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم، إن أي دعوة لوقف إطلاق النار في غزة ليست دعوة للسلام. اقرأ أكثر ⮕

مارك رافلو ونجوم هوليوود يواصلون مطالبتهم الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزةمارك رافلو ونجوم هوليوود يواصلون مطالبتهم الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة يسمح لحماس بالتصعيدسبب عدم تبني الولايات المتحدة سياسة وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسريأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يقول أن الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة اقرأ أكثر ⮕

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: أي دعوة لوقف إطلاق النار هي محاولة لتقييد أيدينامندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أي دعوة لوقف إطلاق النار هي محاولة لتقييد أيدينا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕