إسرائيل تخطط اغتيال حسن نصر الله خلال خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من إعداد وتقديم الزميل محمد جمال، حول تقرير لصحيفة تليجراف عن خطة اغتيال الأمين العام ل حزب الله
وقال المسئول إن من المعتقد أن الأمين العام لحزب الله اللبنانى كان يشاهد خطاب نتنياهو، ثم تعرض لهجوم من قبل طائرات سلاح الجو الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو وافق على الضربة قبل إلقاء كلمته فى الأمم المتحدة.
إسرائيل حزب الله حسن نصر الله بنيامين نتنياهو اغتيال الأمم المتحدة
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