إسرائيل تعزل مدينة غزة وشمالها عن باقي مناطق القطاع في توغلها البري

فيما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل القتال على الأرض في قطاع غزة، وتطوق بالفعل مدينة غزة من كلا الجانبين. وأضاف أن قواته"قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين"، فيما تحركت المقاتلات بالتعاون مع القوات الجوية، ووجهت طائرة لمهاجمة فرقة مضادة للدبابات خططت لإطلاق النار وتمت تغطيتها بنيران القوات البحرية.
وكان قطاع غزة شهد أمس استشهاد 280 فلسطينيا، مما رفع عدد الشهداء المبلغ عنه منذ بدء هجمات إسرائيل في السابع من الشهر الماضي إلى 8805، حوالي ثلثيهم من الأطفال والنساء، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وحسب المكتب الإعلامي، بلغ عدد الشهداء 195، والمفقودين تحت الأنقاض 120، والجرحى 777، جراء تدمير طائرات حربية إسرائيلية مربعين سكنين في مخيم جباليا.
وتشير التقديرات إلى أن الآلاف محاصرون تحت الأنقاض، فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت، بسبب نقص الوقود، إلى تقليص عدد سيارات الإسعاف التي تديرها. وفي الأيام الأخيرة، انتقل عشرات الآلاف من النازحين داخلياً، الذين كانوا يقيمون سابقاً مع عائلات مضيفة، إلى الملاجئ العامة بحثاً عن الطعام والخدمات الأساسية، ما أدى هذا إلى زيادة الضغط على الملاجئ المكتظة بالفعل، ويبلغ متوسط عدد النازحين في كل ملجأ للأونروا حوالي أربعة أضعاف القدرة المستهدفة.
وبعد توقف الخدمات بسبب نقص الوقود والكهرباء في مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة والمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا أوشكا على النفاد من الوقود، وناشدت المجتمع الدولي والسكان المحليين في المساعدة في توفير الوقود.
وفي الوقت الحالي، هناك 15 مستشفى من أصل 35 مستشفى لديها القدرة على استيعاب المرضى الداخليين لا تعمل، بالإضافة إلى مركزين متخصصين للمرضى الخارجيين.
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