إسرائيل تستخدم MK84 لإغتيال نصر الله.. لماذا تعتبر القنبلة مثيرة للجدل؟

استخدمتها إسرائيل ل اغتيال نصر الله.. لماذا تعتبر القنبلة MK84 المطرقة مثيرة للجدل؟ نعيم قاسم : حزب الله مستمر بأهدافه والجميع حاضر في الميداننشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:57 ص

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح للطلبة حاملي اشتركات الدرجة الثالثة المكيفة السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة أو الدرجة الأدنى مباشرة دون حجز مقعد، وذلك بداية من غدا الثلاثاء. وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه في حالة رغبته بحجز مقعد يتم التوجه إلى شباك التذاكر لحجز مقعد ودفع مبلغ 10 جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة، ومبلغ 5 جنيهات للدرجة الثالثة تهوية بحد أقصى رحلتين يوميا ؛ تسهيلا على الركاب من الطلبة.

وأكدت الهيئة أنه في حالة تواجد حامل اشتراك طلبة الدرجة الثالثة المكيفة بالقطارات ذات الدرجة الأعلى يعتبر راكب بدون تذكرة، ويُحصل منه الأجرة والغرامة المقررة طبقا للتعليمات. وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء تقرر إلغاء ختم تذكرة العودة اليومية اليدوية للدرجة الثالثة من محطة العودة، والاكتفاء بتقديمها للكمسري داخل القطار؛ تيسيرا على الركاب ولانتظام العمل بمكاتب التذاكر.

حزب الله إسرائيل القنبلة MK84 اغتيال نعيم قاسم

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

إعلام عبرى يكشف نوع القنبلة المستخدمة فى اغتيال حسن نصر اللهكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى استخدم قنابل من نوع 'هايفى هايد' MK84 حيث تزن الواحدة طناً لقصف المقر الرئيسى لحزب الله والتمكن من اغتيال حسن نصر الله.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

'بين القصف والغموض'.. هل تم اغتيال نصر الله؟ إسرائيل تدعي والحقائق غائبةبين القصف والغموض هل تم اغتيال نصر الله إسرائيل تدعي والحقائق غائبة | مصراوى

مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »

إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد اغتيال حسن نصر اللهعقد اجتماع طارئ لمناقشة اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

الضربة الضخمة في بيروت تترك واشنطن والغرب عاجزين أمام إسرائيلألقى تحليل لمستند إلى BBC ، بواسطة جيريمي باون، على إعلان إسرائيل اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله ووصفه بأنه إشارة تؤكد أن الهدنة في لبنان ليست على أجندة إسرائيل.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

إعلام عبري: فرص نجاة نصر الله من القصف ضئيلةصحيفة إسرائيل هيوم: لتقديرات فى إسرائيل تشير إلى أن حسن نصر الله، كان فى المقر أثناء قصفه وأن احتمال نجاة الموجودين داخله منعدمة

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

نيويورك تايمز: حزب الله سعى لحرب محدودة ولكن إسرائيل وجهت ضربة قاضيةتحت عنوان 'حزب الله كان يسعى لحرب محدودة ولكن اتجهت إسرائيل إلى الضربة القاضية'، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تعليقا على استشهاد حسن نصر الله، زعيم حزب

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »