إسرائيل تستخدم MK84 لإغتيال نصر الله.. لماذا تعتبر القنبلة مثيرة للجدل؟

استخدمتها إسرائيل ل اغتيال نصر الله.. لماذا تعتبر القنبلة MK84 المطرقة مثيرة للجدل؟ نعيم قاسم : حزب الله مستمر بأهدافه والجميع حاضر في الميداننشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:57 ص
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح للطلبة حاملي اشتركات الدرجة الثالثة المكيفة السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة أو الدرجة الأدنى مباشرة دون حجز مقعد، وذلك بداية من غدا الثلاثاء. وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه في حالة رغبته بحجز مقعد يتم التوجه إلى شباك التذاكر لحجز مقعد ودفع مبلغ 10 جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة، ومبلغ 5 جنيهات للدرجة الثالثة تهوية بحد أقصى رحلتين يوميا ؛ تسهيلا على الركاب من الطلبة.
وأكدت الهيئة أنه في حالة تواجد حامل اشتراك طلبة الدرجة الثالثة المكيفة بالقطارات ذات الدرجة الأعلى يعتبر راكب بدون تذكرة، ويُحصل منه الأجرة والغرامة المقررة طبقا للتعليمات. وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء تقرر إلغاء ختم تذكرة العودة اليومية اليدوية للدرجة الثالثة من محطة العودة، والاكتفاء بتقديمها للكمسري داخل القطار؛ تيسيرا على الركاب ولانتظام العمل بمكاتب التذاكر.
حزب الله إسرائيل القنبلة MK84 اغتيال نعيم قاسم
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