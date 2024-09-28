إسرائيل تشن هجمات جديدة في لبنان بعد تأكيد اغتيال حسن نصرالله

مصدر حكومي: قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يمكن المواطن من البناء على الأرض التي تصل واجهتها لأقل من 9 أمتارهاشم صفي الدين.. شخصية جديدة تبرز كخليفة محتمل في حزب الله بعد اغتيال حسن نصر اللهقبل ختام حفلها بقصر عابدين.. فاطمة سعيد تفاجئ جمهورها بالرقص على «مصر هي أمي»نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 7:52 م | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 7:52 م
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ عملية اغتيال جديدة في لبنان، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تأكيد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وقال جيش الاحتلال في بيان، إن مقاتلات سلاح الجو هاجمت بتوجيهات من جناح المخابرات، القيادي البارز في جهاز الاستخبارات بحزب الله حسن خليل ياسين، في الضاحية ببيروت، ما أدى إلى اغتياله.מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונה של אגף המודיעין תקפו וחיסלו בשעות הצהריים בדאחיה שבביירות את המחבל חסן ח׳ליל יאסין, בכיר במטה המודיעין של חיזבאללה.
وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا». وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».ألمانيا بعد اغتيال حسن نصر الله: زعزعة استقرار لبنان ليس في مصلحة أمن إسرائيل
لبنان حزب الله اغتيال إسرائيل حسن نصرالله
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