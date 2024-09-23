إسرائيل تعلن حالة الطوارئ، ويؤكد حزب الله سلامة كركي

الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حزب الله ينفى اغتيال على كركى: القيادى بخير وانتقل لمكان آمن.. مصر تؤكد دعمها الكامل للسلطة الوطنية ال فلسطين ية.. الاحتلال يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة .

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخطوط الجوية السويسرية تواصل تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 14 أكتوبر.رئيس الإمارات: جهود مصر وقطر والولايات المتحدة خطوة أولى نحو تحقيق السلامالأولمبية: الزمالك أرسل اسم فتوح للسفر للسعودية وطلبنا إقرارا قانونيا لاعتماده

حزب الله علي كركي إسرائيل حالة طوارئ فلسطين

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