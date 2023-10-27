إسرائيل تحذر وكالتي «رويترز» و«فرانس برس»: لا نضمن سلامة صحافييكم في غزة

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤسسات الأنباء الدولية “رويترز” ووكالة “فرانس برس”، أنه لا يستطيع ضمان سلامة صحافييه العاملين في قطاع غزة.

وفي رسالة إلى وكالتي الأنباء، قال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس في جميع أنحاء غزة، مضيفًا أن حماس تعمدت تنفيذ العمليات العسكرية على مقربة من الصحفيين والمدنيين. وأشار جيش الإحتلال إلى أن ضرباته المكثفة على أهداف تابعة لحماس يمكن أن تسبب أضرارا للمباني المحيطة وأن صواريخ حماس يمكن أن تفشل أيضا في إطلاق النار وتقتل أشخاصا داخل غزة.

وذكرت الرسالة المرسلة إلي وسائل وكالتي الأنباء الدوليتين، أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيك، ونحثك بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم. وجاءت رسالة الجيش الإسرائيلي بعد أن طلبت وكالات الأنباء ضمانات بأن صحفييها في غزة لن يتم استهدافهم بالضربات الإسرائيلية. headtopics.com

وردا على ذلك قالت رويترز: إن الوضع على الأرض رهيب، وعدم رغبة جيش الدفاع الإسرائيلي في تقديم ضمانات بشأن سلامة موظفينا؛ يهدد قدرتهم على إيصال الأخبار حول هذا الصراع دون خوف من التعرض للإصابة أو القتل. وقال مدير الأخبار العالمية لوكالة فرانس برس، فيل شيتويند: نحن في وضع محفوف بالمخاطر بشكل لا يصدق، ومن المهم أن يفهم العالم أن هناك فريقًا كبيرًا من الصحفيين الذين يعملون في ظروف خطيرة للغاية.

وقُتل ما لا يقل عن 27 صحفياً منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل، معظمهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، وفقاً للجنة حماية الصحفيين.

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