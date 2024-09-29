إسرائيل تشن هجوما جويّا على مقرّ حزب الله في الضاحية الجنوبية و تقتل حسن نصرالله

كتب - أحمد جمعة: أثارت عملية اغتيال الأمين العام ل حزب الله اللبناني حسن نصر الله، عبر ضربة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية، تساؤلات بشأن كيفية وصول "المعلومة الذهبية" ل إسرائيل عن تواجده في اجتماع رفقة قادة عسكريين من الحزب ومسؤولين بالحرس الثوري الإيراني.

وحددت 3 مصادر مباشرة للحصول على تلك "المعلومات المهمة"، على رأسها "الوحدة 8200" بجيش الاحتلال التي تمد الاستخبارات العسكرية بمعلومات دقيقة عبر وسائل تكنولوجية حديثة، فضلًا عن "الوحدة 504" التي تجمع معلومات من "مصادر بشرية"، إضافة لوسائل تكنولوجية تُستخدم لتحديد إحداثيات ومواقع، وتعتمد في أغلبها على طلعات الطائرات المسيّرة فوق لبنان.

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