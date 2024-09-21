إسرائيل تستهدف 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

كشف دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش ال إسرائيل ي ، أن سلاح الجو ال إسرائيل ي استهدف نحو 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لـ" حزب الله " طوال اليوم في ضربة واسعة النطاق على جنوب لبنان ، وفقًا لـ" روسيا اليوم".أحمد موسى: إسرائيل لديها أعين في لبنان تخبرها كل شيء.. ونصر الله يتوعد فقط

وأشار إلى أنه وفقا لمعلومات الجيش الإسرائيلي، فإن"حزب الله" يستعد لإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي يواصل سلاح الجو الإسرائيلي ضرب البنية التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. وأضاف:"خلال الساعة الماضية، قمنا بشن غارات مكثفة على جنوب لبنان بعد أن تبين أن"حزب الله" كان يستعد لشن هجمات باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وتقوم عشرات طائرات سلاح الجو الإسرائيلي حاليا بمهاجمة أهداف إرهابية ومواقع صواريخ للقضاء على تهديد المواطنين الإسرائيليين".

وأعلن هاغاري، في ذات المؤتمر الصحفي، فرض وضع خاص في المناطق الشمالية من إسرائيل بسبب التهديدات بالقصف من لبنان. وتنطبق التعليمات على جميع مناطق البلاد شمال حيفا. وتشمل التعليمات حظر التجمعات لأكثر من 30 شخصا في الهواء الطلق وأكثر من 300 شخص في الداخل، ولا يمكن مواصلة العمل والدراسة إلا في الأماكن المجهزة بملاجئ.رئيس الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الجزائري: إسرائيل حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد

إسرائيل حزب الله لبنان صواريخ ضربة جوية

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