إسرائيل تواصل هجماتها على حزب الله بعد مقتل نصرالله

بهجمات جديدة بعد مقتل زعيم الجماعة المدعومة من إيران حسن نصر الله وسلسلة من كبار قادتها في حملة عسكرية متصاعدة.
وفي أعقاب مقتل نصر الله – الذي لقي حتفه في غارة جوية ضخمة على بيروت يوم الجمعة – أطلق حزب الله رشقات جديدة من الصواريخ على إسرائيل، في حين قالت إيران إن مقتله سيلقى انتقاما .إلى زيادة المخاوف من احتمال خروج الصراع عن السيطرة، مما قد يؤدي إلى جذب إيران وكذلك الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من ألف لبناني قتلوا وأصيب ستة آلاف خلال الأسبوعين الماضيين، دون أن تحدد عدد المدنيين. وقالت الحكومة إن مليون شخص ـ أي خمس السكان ـ فروا من منازلهم.وفي بيروت، أمضت بعض الأسر النازحة ليلتها على مقاعد مطعم “زيتونة باي”، وهو عبارة عن سلسلة من المطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية لبيروت.
وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي “هناك 778 مركز إيواء، يضمون حتى الآن 118 ألف شخص” لكن “المقدر أن عدد النازحين أكبر بكثير من هذا العدد وقد يصل لحد المليون شخص” نزحوا في الأيام الأخيرة من جنوب البلاد وشرقها ومن الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي الوقت نفسه، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية على معاقل حزب الله في جنوب لبنان، وسهل البقاع بالقرب من الحدود السورية، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى مقتل عدد من كبار القادة الآخرين في المجموعة.وقد تزايدت المخاوف بشأن احتمال اندلاع صراع أوسع نطاقا. وقد حشدت إسرائيل ألوية احتياطية وتقول إنها مستعدة لكل الخيارات، بما في ذلك عملية برية.ولم تظهر الجهود الدبلوماسية أي مؤشرات على إحراز تقدم.
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل حسن نصر اللهأعلنت إسرائيل عن مقتل حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، خلال غارة جوية على مقر الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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