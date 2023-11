إسرائيل تقطع الطريق بين شمال غزة وجنوبها بالدبابات

دخلت دبابات إسرائيلية الإثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه، وفق ما أفاد شهود لوكالة فرانس برس.، وقال أحدهم “قاموا بقطع شارع صلاح الدين الذين يربط الشمال بالجنوب وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك”.במהלך הלילה, לוחמי צה"ל בשטח הרצועה זיהו מחבלים חמושים ועמדה לשיגור נ"ט במרחב אוניברסיטת "עזהאר" ברצועה והכווינו מטוס קרב שתקף אותם.

בנוסף, ביממה האחרונה נתקפו כ-600 מטרות ביניהן מחסני אמצעי לחימה, מקומות מסתור וכינוס של פעילי חמאס ועמדות נ"ט.كما أعلن الأحد أنه ضرب 450 هدفا، فيما يستمر القتال بين القوات الإسرائيلية التي توغلت داخل قطاع غزة ومقاتلي حركة حماس.

وأنذرت إسرائيل سكان شمال قطاع غزة بضرورة التوجه نحو الجنوب لتجنب عملياتها العسكرية التي تتوسع في الشمال، ولم يمتثل الجميع لهذه التحذيرات، إذ بقي عشرات الآلاف في المنطقة. وبدأت إسرائيل منذ الجمعة توسيع نطاق هجومها البرّي وذلك ضمن ردّها على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري عليها، والذي قتل خلاله أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، واحتجزت خلاله حماس 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية. headtopics.com

وقتل في القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة أكثر من ثمانية آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.IDF Ground Operations in Gaza continued and expanded overnight: 🔻An IAF aircraft—guided by ground forces—struck a Hamas post and the 20+ terrorist operatives in it.

🔻Soldiers spotted armed terrorists and an anti-tank missile launching post near the Al-Azhar University and…وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تحدثت مساء الأحد عن “اشتباكات عنيفة” في شمال غرب قطاع غزة. headtopics.com

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته استهدفت مبنى “كان في داخله نحو 20 إرهابيا من حركة حماس”، فيما ضربت أخرى “موقعا لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع” في منطقة جامعة الأزهر في مدينة غزة.בהיתקלויות עם מחבלים ברצועת עזה, חיסלו לוחמי צה"ל עשרות מחבלים אשר התבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות. במהלך אחד מהאירועים, כלי טיס בהכוונת הלוחמים בשטח תקף מבנה כינוס של ארגון הטרור חמאס ובו מעל ל-20 מחבלים.

