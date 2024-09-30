إسرائيل تستخدم MK84 في اغتيال نصر الله.. لماذا تعتبر القنبلة مثيرة للجدل؟

استخدمتها إسرائيل ل اغتيال نصر الله .. لماذا تعتبر ال قنبلة MK84 المطرقة مثيرة للجدل؟نعيم قاسم: حزب الله مستمر بأهدافه والجميع حاضر في الميداننشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:53 ص

يأتي هذا فى إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ببدء تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط تمهيدا لقرب افتتاحها وتشغيلها. وأضافت أن وزير النقل وجه رئيس هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي، بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لسرعة دخول السفينة وتراكيها على رصيف المحطة لإنزال الأوناش بأمان.

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