إسرائيل تواصل حرب الإبادة والتدمير في غزة.. الغارات الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين وسط وشمال وجنوبى القطاع.. الدبابات تحاصر نحو 14 ألف نازح في مستشفى الأمل بخان يونس.. وقوات الاحتلال ترتكب جرائم في الضفة الغربية، حيث تعمل تل أبيب على تعميق حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل والنزوح في قطاع غزة، وترتكب كل ساعة جريمة، من خلال القصف وإطلاق النار





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