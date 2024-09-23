إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان

حيث شهدت الحدود اللبنانية غارات إسرائيلية عنيفة، بلغت نحو 300 غارة على بلدات في الجنوب والبقاع وطالت قرى وبلدات تستهدف للمرّة الأولى منذ بداية التوتر.

كما أغار على بلدات كفرحتى والبابلية وكوثرية السياد والغسانية في الوديان، واستهدف مبنىيين سكنيين في بلدات البابلية والصرفند. وشهدت منطقة الزهراني أيضا غارات عنيفة آخرها على بلدات الغازية، مغدوشة وقناريت والمنطقة بين عنقون ومغدوشة بالإضافة إلى غارة على وادي طنبوريت.ونتيجة لهذه الغارات الإسرائيلية شهدت بعض تلك المناطق نزوحا كبيرا نحو العاصمة بيروت. كما طلبت قوات حفظ السلام الأممية “اليونيفل” من موظفيها المدنيين مغادرة الجنوب مع عائلاتهم.

غارات اسرائيلية جنوب لبنان حزب الله الحدود اللبنانية نزوح

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