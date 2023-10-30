إزاي تعرف إن الإيميل اللي بعته على Gmail لشخص قرأه ولا لأ

• علامة الدائرة الخضراء: إذا رأيت دائرة خضراء بجوار اسم المستلم في قائمة البريد الوارد، فهذا يعني أن المستلم قد فتح البريد الإلكتروني.

• علامة الصح الزرقاء: إذا رأيت علامة صح زرقاء بجوار اسم المستلم في قائمة البريد الوارد، فهذا يعني أن المستلم قد قرأ البريد الإلكتروني وقام أيضًا بتفعيل علامة"تم الرد". • علامة"تم الرد": إذا رأيت علامة"تم الرد" بجوار اسم المستلم في قائمة البريد الوارد، فهذا يعني أن المستلم قد أجاب على بريدك الإلكتروني.

• ميزة"قراءة الإيصالات": يمكنك تمكين ميزة"قراءة الإيصالات" لتلقي إشعار عندما يفتح المستلم بريدك الإلكتروني.• انقر على رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى.• ضمن"الإعدادات المتقدمة"، قم بتمكين"طلب تأكيدات القراءة".• لا ترسل ميزة"قراءة الإيصالات" إشعارًا إذا قام المستلم بفتح البريد الإلكتروني من خلال تطبيق Gmail للجوال.توفر Gmail عدة طرق لمعرفة ما إذا قرأ شخص بريدك الإلكتروني. headtopics.com

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