إزالة فورية لعقارين مخالفين على أراضى زراعية فى المنتزه ثان الإسكندرية

، بوجود أعمال بناء مخالف وتعديات على الأرض الزراعية بعزبة حوض 10 وعزبة جون، توجهت حملة مكثفة بحضور جهة الولاية قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية، وحكمدار شرق الإسكندرية، ووحدة التدخل السريع وإدارة المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بالحى المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بالحى، للتصدى للتعديات.

YOUM7: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بعزبة حوض 10 بمنتزه الإسكندريةشن حى المنتزه ثان في الاسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

YOUM7: إزالة 24 حالة تعد على أراضى زراعية بمركز البلينا فى سوهاجأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن استمرار تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المحافظة، أسفرت عن إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية

ELBALADOFFICIAL: إزالة 22 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف شرق الإسكندريةتمكن حي شرق الإسكندرية من إزالة 22 مخالفة بناء بدون ترخيص، وتعديات على أراض زراعية مقامة على مساحة 4 آلاف متر بنطاق الحي.

ELWATANNEWS: إزالة 11 حالة تعد على أراضي وممتلكات الدولة جنوب بورسعيدتولي الدولة المصرية اهتمام كبير بملف إزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة خاصة في بورسعيد حيث اسفرت الحملات المكبرة على مدار يومين من إزالة 11 تعدي بالجنوب

ELWATANNEWS: إزالة 7 مبان مخالفة على أراضي زراعية جنوب بورسعيدأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنفيذ إزالة 7 حالات لمبانٍ مخالفة على أراضٍ زراعية بمساحة 1100 متر جنوب بورسعيد استمرارا لجهود الأجهزة التنفيذية في ملف إ

SHOROUK_NEWS: محافظ بورسعيد: إزالة 7 حالات مباني مخالفة على أراضي زراعيةأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف

