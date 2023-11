إزالة 24 حالة تعد على فدان و19 قيراط أراضي زراعية بالدقهلية

شدد الدكتور مختار على أهمية إزالة جميع التعديات في البناء دون ترخيص في جميع المراكز وتنفيذ القانون ضد المخالفين واستعادة حق الدولة. كما شدد المحافظ على ضرورة مكافحة أي حالات جديدة للبناء غير المشروع في المستقبل وضبط جميع مواد البناء وأدوات المقاولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين.

وأوجه المحافظ برفع جميع مخلفات الهدم والأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي إلى حالتها السابقة وزراعتها مرة أخرى، مع متابعة هذه الحالات لضمان عدم تكرار التعدي عليها.وأكد"مختار" بقوة على أنه لن يتم التهاون بأي حالات انتهاك للأراضي الزراعية، بغض النظر عن موقع أو منصب الشخص الذي ارتكب التجاوز. وشدد على ضرورة محاسبتهم بشدة واتخاذ إجراءات حازمة.

كما وجه"المحافظ" باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة لمعاقبة أولئك الذين يعرقلون عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المقصرين. وأشار إلى أن جهود الدولة تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على جميع أشكال البناء العشوائي وتطبيق القانون بشكل صارم.وأكد"مختار" على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال حرمانهم من جميع الخدمات التموينية وخدمات الجمعيات الزراعية وجميع الخدمات الحكومية.

