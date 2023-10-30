إزالة 40 حالة تعد على مساحة 13905 م2 في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

رفع 549 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بالبحيرة تموين البحيرة: تحرير 25 محضرا خلال حملات مكثفة شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدي بمساحة 13905 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة:

- 23 حالة تعدي بمساحة 6989 م2 عبارة عن مباني وأسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض والمون الاسمنتية وردم حفر بنطاق الوحدات المحلية لقرى طيبة وكوم زمران والمسين ومؤسسة البستان وبندر الدلنجات.- 3 حالات تعدي بمساحة 906 م2 عبارة عن أسوار و ردم حفر بشبراخيت.- 3 حالات تعدي بمساحة 384 م2 عبارة عن أسوار وشدات خشبية بمركز ادكو. headtopics.com

- حالتي تعدي بمساحة 258 م2 عبارة عن حفر قواعد ومباني بالطوب الأبيض بنطاق قريتي سمخراط والمجد بالرحمانية. - حالتي تعدي بمساحة 228 م2 عبارة عن شدات خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية ومغسلة بنطاق قريتي فيشا وسيدي عقبة بالمحمودية. - حالة تعدي في المهد عبارة عن مبنى عشوائي بالطوب الابيض بدون ترخيص بمساحة 100 م2 خارج الحيز العمراني بنطاق قرية الكوم الاخضر بحوش عيسى.وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

إزالة 38 حالة تعد على مساحة 5852 متر بالبحيرةشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع... اقرأ أكثر ⮕

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