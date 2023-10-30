إرشادات لتوفير استهلاك الوقود في السيارات| تفاصيل

دائما ما يكون استهلاك السيارات للوقود طبيعي ، ولكن عادتنا ما يختلف استهلاك الوقود من سيارة لآخري ، وذلك يعود الي عدة أسباب منها سعه محرك السيارة ، وعدد أسطوانات السيارة ، بالإضافة الي فئة السيارة سواء كانت من السيارات الـ SUV الرياضية ، أو السيدان ، او الهاتشباك .

أسعار سيارات بيستون في السوق المصري .. صور 5 سيارات هاتشباك"زيرو" تبدأ من 625 ألف جنيه .. صور - يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات لتوفير استهلاك الوقود :1- ضبط محرك السيارة :من الضروري أن يقوم أصحاب السيارات بضبط محركاتهم باستمرار ، وذلك لان المحرك الذى يعمل بكفاءة يحتاج الي صيانة مستمرة ، وفحصة باستمرار وذلك ليستهلك المعدل الطبيعي المطلوب من الوقود .

2- تخفيف حمولة السيارة :زيادة حموة السيارة تعمل علي زيادة استهلاك الوقود، وبالتالي يجب تفريغ السيارة من الأشياء الزائدة والغير ضرورية والتي من شانها أن تعمل علي زيادة وارتفاع استهلاك السيارة للوقود . 3- إطفاء محرك السيارة عند التوقف :توقف السيارة وهي تعمل يجعلها تستهلك المزيد من الوقود ، وبالتالي عند التوقف بإشارة أو تقاطع يجبب إطفاء محرك السيارة للحفاظ علي استهلاك معدل وقود طبيعي . headtopics.com

4- تغير سرعات المحرك بسهولة :عند السير علي سرعة سيارة محددة علي غياره معينة ، فذلك من شانه أن يرفع من استهلاك الوقود وبالتالي يجب تغير سرعات السيارة باستمرار وبشكل سليم حتي لا تزيد السيارة من استهلاكها للوقود .

5- طريقة القيادة السليمة :يؤثر فتح النوافذ ووضع الصناديق على سقف السيارة علي زيادة استهلاك الوقود ، وذلك لان القيادة السريعة مع مقاومة الرياح التي تواجه السيارة تتسبب في استهلاك سيارتك للمزيد من الوقود. headtopics.com

6- اختيار الوقت المناسب للتحرك بالسيارة :اختيار الوقت المناسب للتحرك بالسيارة يؤثر علي استهلاك الوقود علي سبيل المثال يجب أن تتجنب أوقات السير في الذروة ، وستلاحظ تحسن جيد في استهلاك الوقود . 7- استخدام وقود ذا كفاءة :يجب استخدام وقود في سياراتك عالي الجودة لأنه يعمل علي تحسين استهلاك الوقود بالسيارة ويقلل من زيادة استهلاك الوقود عند قطع مسافات سير سواء قصيرة أو طويلة .

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