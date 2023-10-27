إذاعة جيش الاحتلال: دخول بري محدود للقوات الإسرائــيلية لمنطقة حاجز إيرز في قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية إن إذاعة جيش الاحتلال تقول، إن هناك دخول بري محدود لقوات الجيش الإسرائـيلي إلى منطقة حاجز إيرز في قطاع غزة.وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، وجود تبادل إطـلاق نار بالأسلحة الرشاشة في المنطقة الحدودية شرق مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي: ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين بقطاع غزةقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أننا ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال الإسرائيلي: ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين بقطاع غزةقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أننا ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال الإسرائيلي: ملتزمون بمهمة إعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزةقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث باسم الاحتـ ـلال: ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين في قطاع غزةقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إعلام عبري: السفن الحربية الإسرائيلية تشارك في القصف الحالي على غزةقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السفن الحربية الإسرائيلية تشارك حاليًا في الهجوم الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

متحدث جيش الاحتلال: سنواصل استهداف مستشفيات غزةكشفت ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، عن نية إسرائيل استمرار استهداف المستشفيات في قطاع غزة، بعد أن أكد أن هناك أنفاقًا لحركة المقاومة الإسلامية حماس تحت المستشفيات في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕