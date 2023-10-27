إذاعة جيش الاحتلال تعلن عن دخول بري محدود إلى منطقة حاجز إيرز في غزة

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن تبادل إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة في المنطقة الحدودية شرق مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة.ونقل إعلام فلسطيني، بأن هناك قصف للاحتلال على منازل في مخيم الشاطئ بغزة يسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. وقالت الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن تصويت 120 دولة لصالح القرار يعني تأكيد العالم رفضه للعدوان على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة.جيش الاحتلال الإسرائيلي: المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط بتهديد جويالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

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إذاعة جيش الاحتلال: دخول بري محدود للقوات الإسرائــيلية لمنطقة حاجز إيرز في قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية إن إذاعة جيش الاحتلال تقول إن هناك دخول بري محدود لقوات الجيش الإسرائـيلي إلى منطقة حاجز إيرز في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

اجتياح برى محدود لقوات الاحتلال بقطاع غزة.. وبلاغات عن 1650 مفقودا حتى الأنيقدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا عما يدور داخل الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال، وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل أن هناك اجتياح بري محدود للاحتلال في مناطق بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريًا في غزة خلال الليل ويعود لمواقعهالاحتلال الإسرائيلي يتوغل بري ا في غزة خلال الليل ويعود لمواقعه | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريًا في غزة خلال الليل ويعود لمواقعهالاحتلال الإسرائيلي يتوغل بري ا في غزة خلال الليل ويعود لمواقعه | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي : ندعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًاقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، إننا ندعو سكان مدينة غزة إلى التحرك اقرأ أكثر ⮕

إصابات في صفوف قوات الاحتلال التي حاولت الدخول غزة بريّاإصابات في صفوف قوات الاحتلال التي حاولت الدخول غزة بري ا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕