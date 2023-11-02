إدارة بايدن تعلن عن استراتيجية لمكافحة الإسلاموفوبيا

وأضافت"لفترة طويلة، المسلمون في أمريكا، وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنّهم مسلمون، مثل العرب والسيخ، عانوا من عدد غير متناسب من الهجمات التي تغذيها الكراهية وغيرها من حوادث التمييز".عضو مجلس النواب: الدولة لم تدخر جهدا لضمان وصول المساعدات إلى غزة كارثة خطيرة ..
وأطلقت الحكومة الأمريكية بالفعل خطة لمكافحة معاداة السامية في أنحاء البلاد. والوعد باتخاذ خطوة مماثلة لحماية الجالية المسلمة ليس جديداً، ولكن يبدو أنّ إعلان الأربعاء يشير إلى زخم جديد في هذه الفترة المشحونة.
وجعلت الحرب في غزة الأمريكيين المسلمين خائفين من موجة من العداء مماثلة لتلك التي شهدوها بعد هجمات 11 سبتمبر في عام 2001. وأثار ردّ فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ذهب إلى إسرائيل لإظهار الدعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، انتقادات من المسلمين والعرب الأمريكيين. واتُّهم بايدن بالتغاضي عن معاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
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