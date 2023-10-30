إخلاء مدرسة يهودية في فرنسا بعد تلقي تهديدات بوجود عبوة ناسفة

وقالت صحيفة"إسرائيل اليوم" إنه تم إخلاء المدرسة، من طلابها البالغ عددهم 2000 طالب، بعد تلقي تهديد من مجهول حول نية الإضرار بالمؤسسة.

ووفقا للصحيفة فقد تحركت السلطات على الفور وأجلت جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى ملعب قريب، حيث صدرت تعليمات للآباء بالذهاب لأخذ طفلهم إلى المنزل. ولم تقع إصابات خلال الحادث. وبحسب الموقع فقد أغلقت السلطات الأمنية الفرنسية الطرق المؤدية إلى المدرسة، لافته إلى أن أهالي الطلاب وجدوا صعوبة في اصطحاب أولادهم لفترة طويلة.

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدى الاحتلال ويرفض إخلاء مستشفى القدس في غزةصرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: تقارير تهديدات إخلاء مستشفى القدس بغزة تثير القلقأكدت منظمة الصحة العالمية، أن تقارير تهديدات إخلاء مستشفى القدس بغزة تثير القلق، موضحة أنه يستحيل إخلاء مستشفيات دون تعريض حياة المرضى للخطر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية تعلق على تهديدات إخلاء مستشفى القدسقالت منظمة الصحة العالمية، إن 'تقارير تهديدات إخلاء مستشفى القدس بغزة تثير القلق'، مؤكدة أنه يستحيل إخلاء مستشفيات دون تعريض حياة المرضى للخطر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر يتلقى تحذيرات لإخلاء مستشفى القدس فى غزة تمهيدا لقصفهأعلن الهلال الأحمر اليوم الأحد، أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه. اقرأ أكثر ⮕

وقفة احتجاجية يهودية في نيويورك تضامنا مع غزة .. شاهدعرضت فضائية يورونيوز مشاهد لوقفات احتجاجية يهودية في نيويورك دعما لغزة واعتقال المئات . اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا الآن تهديدات شديدة اللهجة بالإخلاء الفوري لمستشفى القدسقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تلقى الآن تهديدات شديدة اللهجة بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه. اقرأ أكثر ⮕