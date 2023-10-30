إحباط تهريب كمية من مخدر الماريجوانا بمطار الغردقة الدولي

برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر بها مخدر الماريجوانا؛ بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدنمارك على رحلة طيران شركة إير كايرو اشتبه البحيري رأفت مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحمل جنسية أجنبية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة كندس تحت إشراف عبد المجيد النجار وتلاحظ وجود كثافات وبالعرض على محمد سيد مراد المشرف على صالة الوصول قام بتكليف محمد فاوي ومحمد جابر بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشها ذاتيا فتبين وجود ١١ سيجارة بها نبات المرجوانا المخدر، وقام بالجرد والتحريز كريمة محمد وهاني حافظ من الأمن الجمركي.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٨ لسنه ٢٠٢٣ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. headtopics.com

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرةتمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون اقرأ أكثر ⮕

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