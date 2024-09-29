إبسويتش تاون يستقبل أستون فيلا في مواجهة مهمة بالدوري الإنجليزي

فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب بورتمان رود، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجارى 2024-25.، خصوصا أنه يتواجد في منطقة الصراع مع الهبوط، بعدما جمع ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات وهزيمتين بعد 5 جولات، وتسجيل ثلاثة أهداف وتلقي 8 أهداف.
ويسعى الدولي المصري سام مرسي قائد إيبسويتش تاون، إلى مواصلة تألقه مع الفريق، بعد أن حصد بجائزة أفضل لاعب بمباراة ساوثهامبتون، التى انتهت بالتعادل بينهما بنتيجة 1-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي. وأضاف سام مرسي: "لا أشعر بالسعادة إلا عندما أسجل هدفًا أو أحقق فوزًا كبيرًا، وبصرف النظر عن ذلك، لا توجد رسائل نصية على الهاتف، ولكن سيكون هناك حوالي 100 رسالة الليلة! لقد دعمني الناس طوال مسيرتي المهنية، وأنا ممتن لذلك".
غاب سام مرسي 32 عاما عن الظهور مع منتخب مصر منذ مشاركته لدقائق معدودة في مواجهة تونس الودية في سبتمبر 2023.
دوري إنجليزي الممتاز إيبسويتش تاون أستون فيلا سام مرسي
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