أUSTIN يؤكد دعم الولايات المتحدة الكامل لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه أعرب لنظيره ال إسرائيل ي عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي يشنها حزب الله . جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوستن خلال لقاءه مع المسؤول ال إسرائيل ي.وأضاف أوستن أن ال ولايات المتحدة تضع أهمية كبيرة على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مما يتيح للسكان إمكانية العودة إلى مناطقهم في الشمال بأمان.
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مجلس الوزراء المصغر سيعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة التصعيد المتزايد على الجبهة الشمالية. وأشارت القناة إلى أن الاجتماع يأتي في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، خاصة بعد تزايد الهجمات عبر الحدود مع لبنان وسوريا، بالإضافة إلى التهديدات المحتملة من الفصائل المسلحة.من المتوقع أن يتناول الوزراء خلال الاجتماع استراتيجيات جديدة للتعامل مع الوضع الأمني، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الدفاعية والاستجابة السريعة للتحديات العسكرية.
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