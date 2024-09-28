أUSTIN يشدد على دعم أميركا الكامل لإسرائيل ضد 'الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران'

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دعم الولايات المتحدة الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بـ"الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على التزام بلاده بمنع إيران وشركائها من استغلال الوضع الحالي أو توسيع النزاع، قائلا:"الولايات المتحدة مستعدة لحماية قواتها ومنشآتها في المنطقة، وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل في هذه الأوقات الحرجة". وقال المسؤول الأمريكي"إن واشنطن لديها كذلك قدرات كافية لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأيضًا للقيام بعمليات إجلاء من لبنان إذا تقرر ذلك"، لافتا إلى أن المراجعة التي يجريها قادة قد تؤدي إلى زيادة في عدد القوات أو إعادة تموضعها وتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

إسرائيل، إيران، الولايات المتحدة، دفاع، الشرق الأو

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