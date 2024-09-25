أيتن عامر بإطلالة صيفية في عرض فيلم 'عنب'

متابعيها ببعض صورها من إطلالتها الخاصة التى ظهرت به العرض الخاص فيلم"عنب" وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.واحتفل، مساء أمس، نجوم فيلم عنب بالعرض الخاص للفيلم، بأحد سينمات التجمع الخامس.

أيتن عامر فيلم عنب عرض خاص إطلالة صيفية كوميديا

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