أياكس يعين فان إت شخيب مدربا للفريق - بوابة الشروق

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وذكر أياكس في بيان :"يعلن أياكس تعيين جون فان إت شخيب مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت. لاعب أياكس السابق سيوقع عقدا مع النادي يستمر اعتبارا من 30 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2025، وقد اتفق الطرفان على انتقال فان إت شخيب إلى منصب في إدارة الشؤون الفنية اعتبارا من أول تموز/يوليو 2024".

ولعب جناح المنتخب الهولندي السابق فان إت شخيب لفريق أياكس بين عامي 1981 و1992 وعاد إلى النادي بعدها كمدرب لفريق الشباب ومدرب مساعد، كما تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في عام 2009 بعد استقالة ماركو فان باستن. headtopics.com

وقال فان إت شخيب :"سعيد للغاية بإبرام العقد، وأتطلع بحماس إلى بدء العمل في النادي الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي. المحادثات مع الأشخاص المعنيين أسفرت عن مشاعر هائلة لدي."

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