أونروا: غزة أصبحت جحيما على الأرض وتشهد مأساة إنسانية

المرصد السوري: ميليشيات موالية لإيران تشن هجمات جديدة على القواعد الأمريكية في سوريامطالبات عبر مواقع التواصل لشبكات الهواتف المصرية بدعم غزة بالإنترنت والاتصالاتنشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:35 ص | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:35 ص

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من وقوع المزيد من الشهداء في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، الجمعة، في بيان، إن سكان غزة يموتون بالفعل جراء الضربات الصاروخية.وأوضح لازاريني، أن هناك نقصا في إمدادات الغذاء والماء والأدوية، وأن الطرق في غزة تغمرها مياه الصرف الصحي، فيما وصفه بأنها مأساة إنسانية وجحيم على الأرض.

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت. وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات. headtopics.com

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.الهلال الأحمر الفلسطيني: التواصل مع غزة مفقود تماما.. ونفاد الوقود خلال ساعات

منظمة الأونروا: غزة جحيم على الأرض ومأساة إنسانيةحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من وقوع المزيد من الوفيات في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي للأراضي اقرأ أكثر ⮕

كولومبيا ترسل مساعدات لغزة.. والسفير الفلسطينى: المستشفيات على وشك الانهيارأعلن السفير الفلسطيني في بوجوتا رؤوف المالكي، أنه بناء على تعليمات من الرئيس جوستافو بيترو، تم نقل مواد مساعدات إنسانية إلى مصر لتسليمها إلى غزة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الكولومبي. اقرأ أكثر ⮕

مصادر: إسرائيل وافقت على هدنة إنسانية في غزة لمدة يوم واحدأوردت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة 27 أكتوبر، بأن إسرائيل وافقت على هدنة إنسانية ليوم واحد في قطاع غزة، مشترطًا وجود إشراف دولي على الخطوة. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي ينسق مساعدات إنسانية جديدة إلى غزةالاتحاد الأوروبي ينسق مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي ينسق المزيد من شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزةأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها تنسق ست رحلات جوية أخرى، لنقل معونات إنسانية إلى غزة. اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: يجب توفير ممرات إنسانية لدخول المساعدات إلى غزة بشكل دائمالصحة العالمية يجب توفير ممرات إنسانية لدخول المساعدات إلى غزة بشكل دائم | مصراوى اقرأ أكثر ⮕