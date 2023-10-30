أول رد من عائلة الممثل العالمى الراحل ماثيو بيرى بعد وفاته

في بيان حصري إنهم "مفجوعون بوفاته المأساوية"، وتابعت الأسرة مؤكدة: "نشعر بالحزن الشديد بسبب الخسارة المأساوية لابننا وأخينا الحبيب، لقد جلب ماثيو الكثير من الفرح للعالم، كممثل وصديق."يوم السبت إن الضباط استجابوا لمكالمة على عنوان ماثيو بخصوص وفاة رجل في الخمسينيات من عمره، على الرغم من أن السلطات لم تؤكد هوية المتوفى.
نشأ ماثيو على يد والده جون بينيت بيري وأمه سوزان موريسون وزوج والدته الصحفي كيث موريسون، حيث استقبل جون وسوزان ماثيو في عام 1969، لكنهما انفصلا بعد أقل من عام، ومن ثم تزوج كل من جون وسوزان مرة أخرى وأنجبا المزيد من الأطفال مع شركائهما: تزوجت سوزان من كيث في عام 1981، بينما تزوج جون من ديبي في نفس العام.
وبالتالي نشأ ماثيو الذي لديه خمسة أشقاء من زيجات والديه اللاحقة في أوتاوا، كندا، مع والدته قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا للعيش مع والده عندما كان مراهقًا، لقد سار على خطى والده في التمثيل، وشارك الاثنان الشاشة في العديد من المناسبات، بما في ذلك عندما ظهر بيري الأكبر في برنامج ماثيو الناجحكان والدا ماثيو بجانبه أيضًا طوال صراعه الطويل مع الإدمان، وعندما دخل المستشفى في عام 2018 بعد انفجار القولون بسبب سنوات من تعاطي المواد الأفيونية، ذهبوا إلى المستشفى ليكونوا مع ابنهم. headtopics.com
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