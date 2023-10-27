أول تعليق من حماس بعد قرار الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

مصراويرحبت حركة المقاومة الإسلامة حماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو لـ"هدنة إنسانية فورية ودائمة"، مطالبة بتطبيق القرار فوراً لإدخال الوقود والمواد الإغاثية للمدنيين.

وتضمن المشروع أيضًا، رفض سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء والماء، بالإضافة إلى أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه، بدعوة حمايته يتعين مجابهتها بالحزم الشديد. وجاء في المشروع العربي أيضًا توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، خاصة في ظل تكرار تجاوز ميليشيات المستوطنين المسلحين.وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة.

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'العفو الدولية' تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار في غزةالعفو الدولية تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين في غزة اقرأ أكثر ⮕

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