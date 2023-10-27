أول رد فعل لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك من إنبي في الدوري

قرار الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة 48 ساعة، بعد الهزيمة من إنبي، اليوم في الدوري.

وتغلب إنبي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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أوسوريو: أخطأت بسبب «المهاجم الوهمي».. وهُزمنا من إنبي بسبب كرة ثابتةكشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، سبب الهزيمة من إنبي في بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

بالأرقام.. بشرة خير للزمالك قبل مواجهة إنبي في الدورييضع نادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، آمالا كبيرة على مواجهة إنبي في بطولة الدوري، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري. اقرأ أكثر ⮕

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