أول لقاء للزمالك والأهلي منذ 30 عاماً في نهائي السوبر الأفريقي

على لقب السوبر الأفريقى، بعدما حصد الفريق الأبيض تأشيرة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب تخطى عقبة الشرطة الكينى 3-1 بمجموع المباراتين.، بعدما حصد المارد الأحمر تأشيرة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تخطى عقبة جورماهيا الكينى بمجموع المباراتين 6-0.رسميًا للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.
بطولة السوبر الأفريقي أُقيمت خارج قارة القارة السمراء في 4 مناسبات من قبل، بواقع 3 مرات على التوالي في قطر أعوام 2020 و2021 و2022، فضلا عن العام الماضي بالمملكة العربية السعودية. بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.على حساب الترجي بنتيجة فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.
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