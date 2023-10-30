أول تعليق من مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سير بسيارته

كتبت- بهيرة فودة: تعرض نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، مساء أمس الأحد، لحادث سير بسيارته. ونشر كامل، صور سيارته المهشمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل". وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدر بيانا صحفيا، تضامنا مع أهالي غزة والشعب الفلسطيني.

وتابع البيان: "سيتم تنظيم وقفة عن العمل للموسيقيين من الساعة الحادية عشر مساء اليوم إلى الساعة الثانية عشر، بحيث يتوقف الموسيقيين والمطربين عن العمل بهذه الساعة، لإعلان بشكل رسمي التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين". واستكمل البيان: "يعود النجوم لاستكمال الحفلات بعد مضي الساعة في تمام الثانية عشر، رافعين علم مصر وفلسطين معا أمام أعين العالم أكمل". وأكد البيان على وقوف الموسيقيين وبقوة خلف الإدارة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات سيادته الحكيمة في مواجهة الأزمة.

مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سيارة: الحمد لله قدر الله وما شاء فعلطمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، جمهوره بعد تعرضه لحادث سيارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين اقرأ أكثر ⮕

مصطفى كامل يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث سيارة: الحمد للهطمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، جمهوره بعد تعرضه لحادث سيارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين اقرأ أكثر ⮕

مصطفي كامل يتعرض لحادث سير مروعكشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تعرضه لحادث سير مروع، وتحطم سيارته، وانهالت عليه تعليقات الجمهور حامدين الله على سلامته. ونشر مصطفى كامل، مجموعة صور لتحطم سيارته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق قائلًا: الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل. اقرأ أكثر ⮕

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