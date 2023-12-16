أول معاهدة سلام في التاريخ بين الفراعنة والحيثيين

أول معاهدة سلام فى التاريخ.. "قادش" اتفاق بين الفراعنة والحيثيين على إنهاء الحروب ونشر السلام بالمملكتين.. رمسيس سطر بنودها على جدران معبد أبوسمبل.. وتضمنت بنودا قانونية وعسكرية بعد 23 سنة نزاعات وصراعات.





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