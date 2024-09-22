أولمبياد الشركات الناشئة: أضخم برنامج بين طلاب جامعات مصر

.. أضخم برنامج بين طلاب جامعات مصر في البحث العلمي و الابتكار و ريادة الأعمال ، وهو أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر فى مجالات الابتكار و ريادة الأعمال ، بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه، ويذاع عبر قناة dmc.ة، والمؤهلة لبرنامج Gen-Z التليفزيوني الذي يتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بجامعة الجلالة، بحضور د.محمد الشناوي رئيس الجامعة، ود.

وكان الدكتور هاني عياد ، أكد أن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة تستهدف الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة، مستعرضًا أبرز المحطات لأولمبياد الشركات الناشئة وصولاً إلى المرحلة قبل النهائية من التصفيات، مشيرًا إلى أنه قد تقدم للبرنامج 62 جامعة ومركزًا بحثيًا، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 20 ألف، بإجمالي 2114 فريقًا، وبعد تصفية المتقدمين، تم تقديم التدريب، والتأهيل، والتوجيه، والإرشاد للجامعات التي تلقت...

وقد تم تصعيد 222 فريقًا من تصفيات الجامعات والمراكز البحثية على المستوى الإقليمي، والتي تمت إقامتها في جامعة كفر الشيخ لتصفية إقليم الدلتا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإقليم جنوب الصعيد، وجامعة الزقازيق لإقليم القناة وسيناء، وجامعة حلوان لإقليم القاهرة الكبرى، وجامعة الإسكندرية لإقليم الإسكندرية، وجامعة النهضة لإقليم شمال ووسط الصعيد.

كما تم تصعيد 129 فريقًا إلى المعسكر التدريبي الذي استضافته جامعة الجلالة، ويهدف المعسكر المؤهل لبرنامجGen Z إلى دعم الفرق، وتقديم التأهيل اللازم، والتوجيه، والإرشاد المطلوب؛ لتحسين نماذج الأعمال الخاصة بمشروعات تلك الفرق، وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى منتجات، تسهم في السوق المحلي والدولي، وتجهيزهم للتنافس على المستوى الدولي، حيث سيتم اختيار الفرق المؤهلة للالتحاق بالبرنامج التليفزيوني Gen Zفي ختام المعسكر التدريبي، تمهيدًا للبدء في تصوير الحلقات التليفزيونية بإشراف شركة المتحدة للخدمات...

جدير بالذكر، أن المشاركة في مسابقة GEN Z توفر عددًا من المزايا للمشروعات المشاركة، من أبرزها المشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني، والحصول على التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وإتاحة التمويل للشركات الفائزة، فضلاً عن الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات تلك المشروعات إعلاميًّا.تنسيق جامعة الأزهر 2024: 88.92% للتمريض و69.

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