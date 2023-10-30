أولاد الذوات تركوا عملهم ونهبوا ذهب الفراعنة.. والجنايات: سجن وغرامة مليون جنيه

الفراعنة من داخل قبرهم، وفي النهاية قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن ما بين 3 سنوات و6 سنوات وغرامة مليون جنيه بتهمة الاتجار في الأثار وإحراز أسلحة نارية وبيضاء.

عاقبت المحكمة المتهمين الثلاثة"وجيه.ع"،"أحمد.ع"،"صالح. ع" بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه بتهمة الأتجار في الأثار، كما عاقبت المحكمة المتهم"وجيه.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة ألفي جنيه بتهمة احراز السلاح الناري والأبيض وبمصادرة السلاح المضبوط والزامهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه. أحالت نيابة القاهرة الجديدة، طبيب تخدير وآخران صاحب شركة استيراد وتصدير وتجارة اللوحات الفنية وأخصائي تسويق، بتهمة الحفر بحثا عن الآثار بالتجمع الخامس إلى محكمة الجنايات. headtopics.com

وتبين من خلال الأوراق أن سماء المتهمين هم"وجيه.ع"، طبيب تخدير،"أحمد.ع"، صاحب شركة استيراد وتصدير وتجارة اللوحات الفنية،"صالح. ع"،أخصائي تسويق وكشف أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثالث أجريا عملا من أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بقصد البحث والتنقيب عن الآثار علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة إنهما نزعا القطع الأثرية من مكانها بغير إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار. كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمون جميعا حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقص الاتجار علي النحو المبين بالتحقيقات. واختتم أمر الإحالة أن المتهم الثاني حاز أجزاء رئيسية –الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن"مسدس ساقية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أو المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات. headtopics.com

شهادة رئيس قسم النصب والاحتيال بالإدارة العامة لمباحث القاهرة شهد أنه نفاذا للاذن النيابة الصادر من النيابة العامة بناء علي ما توصلت إليه تحرياته بشأن المتهمان الأول والثاني، تمكن من ضبط الأول من داخل مسكنه وبتفتيشه عثر بداخله خمسة قطع أثرية وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزي احرازه لهم بقصد عرضهم للاتجار عقب استخراجها خلسة من احدي العقارات بمنطقة عين شمس بالاشتراك مع المتهم الثالث والذي تصادف تواجده بان الضبط ونزع تلك القطع عقب استخراجها من محل التنقيب بقصد عرضها للبيع أو تهريبها خارج...

السجن المشدد من 3 إلى 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى الآثار بالتجمعقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار في الآثار وإحراز أسلحة نارية وبيضاء في منطقة التجمع، بالسجن ما بين 3 سنوات و 6 سنوات، وغرامة مليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

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