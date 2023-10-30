أوكرانيا تعلق على اتهامات روسيا لها بالوقوف وراء اضطرابات داغستان

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، إن كييف لا علاقة لها بالاضطرابات المناهضة لإسرائيل في منطقة داغستان بروسيا، رافضًا اتهامات موسكو لها بأنها ورائها.

وأضاف في بيان صادر اليوم “بالطبع لا علاقة لأوكرانيا بأحدث موجة واسعة النطاق من مشاعر كراهية الأجانب على أراضي روسيا”. وكانت روسيا، أعلنت اليوم الاثنين، أن أوكرانيا لعبت"دورا رئيسيا مباشرا" في اضطرابات داغستان، وذلك بعد اقتحام مطار محج قلعة من قبل مناهضين لإسرائيل.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين إن اقتحام مطار محج قلعة في منطقة داغستان كان نتيجة “استفزاز” مدبر من خارج روسيا، حيث لعبت أوكرانيا “دورا مباشرا ورئيسيا”. headtopics.com

وفي وقت سابق، علق الكرملين، اليوم الاثنين، على أحداث مطار محج قلعة في داغستان، قائلًا إنها ناتجة عن مؤثر خارجي. وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن اقتحام مطار في منطقة داغستان الجنوبية الروسية من قبل مجموعة مناهضين لإسرائيل يوم الأحد كان نتيجة"مؤثر خارجي".

وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية “روزافياتسيا” اليوم الاثنين، إن الرحلات الجوية من تل أبيب إلى محج قلعة ومنيرالني فودي، وكلاهما في منطقة شمال القوقاز، سيتم إعادة توجيهها مؤقتًا إلى مدن أخرى. وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إنه تم اعتقال 60 شخصا بعد أن اقتحم حشد مناهض لإسرائيل مطار محج قلعة أمس الأحد لدى وصول طائرة قادمة من إسرائيل، على خلفية عدوان الاحتلال على غزة. headtopics.com

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