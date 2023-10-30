أوكرانيا تضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي في القرم

الإثنين انه “ضرب بنجاح” منظومة للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم فجر الإثنين.إن “القوات المسلحة الأوكرانية ضربت بنجاح موقعا استراتيجيا لمنظومة الدفاع الجوي على الساحل الغربي للقرم” بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.
ولم يصدر أي تعليق من السلطات الروسية بهذا الشأن، بينما تحدثت قناة “رايبار” المقربة من الجيش الروسي والتي يتابعها أكثر من 1,2 مليون شخص، عن “هجوم” نفذته كييف ضد شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.
وبحسب القناة، فإن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق صاروخين أميركيين من طراز ATACMS على محيط قرية أولينيفكا الواقعة في غرب شبه جزيرة القرم. وبحسب القناة فإن محاولات روسية لإسقاط هذه الصواريخ باءت بالفشل إلا أن الضربة لم تتسبب في وقوع أضرار جسيمة. headtopics.com
وبعدها بفترة وجيزة، تم رصد ثلاث طائرات بدون طيار تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة سواحل سيفاستوبول، ميناء أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت القناة، وأكدت تدمير اثنتين منها.وتزايدت الهجمات الأوكرانية ضد روسيا خلال الأشهر الأخيرة في إطار الهجوم المضاد البطيء الذي بدأته كييف في بداية يونيو الماضي.
وتؤدي شبه جزيرة القرم دوراً استراتيجياً في العمليات العسكرية الروسية في إطار غزو أوكرانيا، سواء لناحية إمداد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أو تنفيذ ضربات صاروخية من البحر. وتهدف القوات المسلحة الأوكرانية إلى تعطيل سلسلة التوريد الروسية وإنهاء السيطرة العسكرية الروسية على البحر الأسود. headtopics.com