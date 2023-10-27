أوفا: طموحى حاليا الانضمام لمنتخب مصر.. ولا أنشغل بمفاوضات الأندية

أن تركيزه حاليا على التألق مع الفريق البترولى وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباريات الدورى، ثم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر القادم وتمثيل الفراعنة الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد أمين "أوفا" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق قائلا: "لا يشغلنى مفاوضات الأهلى والزمالك، حيث تركيزى فقط في الملعب والتدريبات فقط، وهذه الأمور جميعا أقوم بتفويض وكيلى في الحديث معهم".

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