أوفا: هدفي أمام الزمالك؟ «رزق».. وطموحي الانضمام للمنتخب

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وقاد أوفا فريقه للفوز على الزمالك، وسجل الهدف الثاني بلقاء الأبيض أمام إنبي، والذي انتهى بتفوق الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.وقال أوفا عبر تصريحات تلفزيونية:" أشكر زملائي على ما قدموه أمام الزمالك، والأهداف هي رزق، والحمدلله إن ربنا كرمني وإني استطعت التسجيل لفريقي حتى نخرج بالثلاث نقاط".

وحول العروض المقدمه له في الفترة الحالية قال:" في الوقت الحالي، أنا مركز مع نادي إنبي، ولو في أي عروض سيكون من خلال إنبي، وأتمنى التوفيق فيما هو قادم".

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